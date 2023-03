Netflix: Gabriel Leone viverá Ayrton Senna em minissérie

No dia em que o piloto de Fórmula 1 Ayrton Senna completaria 63 anos, Netflix anuncia que a produção de seis episódios baseada na trajetória do esportista será protagonizada por Gabriel Leone

O projeto de minissérie da Netflix sobre o piloto Ayrton Senna teve protagonista revelado nesta terça-feira, 21, data em que o icônico esportista completaria 63 anos: o papel caberá a Gabriel Leone, conhecido por participações nas novelas "Velho Chico" e "Um Lugar ao Sol" e pela série "Dom", da Amazon Prime Video.

A minissérie contará com seis episódios e está sendo realizada com acompanhamento da família do piloto e em parceria com a Senna Brands. O cineasta Vicente Amorim é o showrunner da produção, além de dirigir os episódios com Julia Rezende.

No material de divulgação da escalação, Gabriel celebra a conquista. "É uma honra poder interpretar um dos maiores ídolos nacionais, não só do esporte, mas um ícone que inspirou o nosso povo e os amantes de velocidade do mundo todo”, afirma.

O ponto de partida da obra será o início da carreira automobilística de Senna, seguindo até o acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, na Itália, que o vitimou aos 34 anos.

