Maior rival de Senna, Prost homenageia brasileiro em aniversário de morte

Prost homenageou Senna com essa foto, quando eles corriam pela McLaren Crédito: @a.prost/ Instagram

O ex-piloto Alain Prost realizou, nesta quarta-feira, 1º, uma homenagem a Ayrton Senna. Nas redes sociais, o ex-piloto publicou uma foto onde ele e Senna aparecem, sorrindo, lado a lado; Na legenda da imagem, Prost escreveu "teria sido bom rirmos juntos novamente hoje". Esta quarta-feira marca os 30 anos da morte de Ayrton Senna, que se acidentou durante uma corrida de Fórmula 1. Apesar de terem sido colegas de equipe, na McLaren, Ayrton Senna e Alain Prost foram rivais ferrenhos. O francês e o brasileiro disputavam as corridas como se fossem adversários de equipes diferentes, em uma briga que é considerada por muitos a maior do esporte mundial.

Senna e Prost: de amigos a rivais Ironicamente, o próprio Prost foi um dos defensores da contratação de Senna, que havia corrido pela Toleman (1984) e Lotus (1985 a 1987) anteriormente. Dentro da McLaren, no entanto, o que inicialmente era uma amizade se tornou uma competição não apenas pelas corridas, mas também pela preferência da equipe. Dois eventos são considerados marcantes na disputa entre Senna e Prost. No GP de Portugal, em 1988, o brasileiro, na pole position, tentou bloquear uma ultrapassagem do francês, que precisou fazer manobras perigosas para conseguir a liderança. No ano seguinte, no GP de San Marino, um acordo dentro da McLaren previa que nenhum dos pilotos tentaria ultrapassar o outro na primeira volta. Com Senna na liderança, Prost cumpriu o combinado.

No entanto, a corrida foi suspensa após um acidente, e acabou sendo reiniciada, desta vez com Prost na pole position. Com o argumento de que o acerto não seria válido para a relargada, o brasileiro tomou a primeira posição do francês. O POVO+ | 30 anos sem Ayrton Senna: grandes corridas, rivalidade nas pistas e polêmicas na F-1 Em 1990, alegando um favoritismo da McLaren por Senna, Prost assinou com a Ferrari. A rivalidade entre os pilotos deu então origem à disputa acirrada também entre os dois times da Fórmula 1.

Senna, Prost e a Williams O francês permaneceu na equipe por mais uma temporada, quando decidiu passar um ano fora das pistas. Ele retornou em 1993, correndo pela Williams, mas se aposentou em definitivo ao fim do campeonato. Um dos motivos para a saída de Prost seria uma cláusula no acordo com a Williams, que proibia a equipe de contratar Senna. O termo, porém, era válido apenas para a temporada de 1993. Em 1994, o francês deixou o time, e o brasileiro foi anunciado como piloto da Williams. Foi pela Williams que Senna sofreu seu acidente fatal, no mesmo autódromo de Imola, onde a ultrapassagem contra Prost selou a rivalidade entre os pilotos. O austríaco Roland Ratzenberger, da equipe Simtek, também havia falecido naquele fim de semana, indo a óbito após um acidente na fase classificatória, no dia anterior.