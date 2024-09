Rock in Rio 2024: veja line up das atrações hoje, sexta (13/09)

Travis Scott canta hoje, sexta-feira, 13 de setembro (13/09), no line up das atrações do Rock in Rio 2024 Crédito: AFP

Rock in Rio 2024: confira o line up das atrações hoje, sexta (13/09) Palco Mundo 16h40 - Matuê com Wiu e Teto

19h - Ludmilla

21h20 - 21 Savage

0h - Travis Scott Palco Sunset 15h30 - Funk Orquestra convida MC Daniel, Rebecca e MC Soffia

17h50 - Veigh e Kayblack

20h10 - Orochi, Chefin e Oruam

22h45 - MC Cabelinho & Coral das Favelas Palco New Dance Order 22h - Cat Dealers

23h30 - Chemical Surf

1h - Fatsync x Malifoo

2h30 - Deadmau5 Palco Espaço Favela 16h - Slipmami

19h - Kevin o Chris

21h - TZ da Coronel e Borges Medina apresenta “Imagine, megacomplexo no Parque Olímpico do Rio; VEJA

Palco Global Village 15h30 - Victor Xamã

17h30 - Katú Mirim

19h15 - Karan Aujla Palco Supernova 15h - Mc Maneirinho

17h - The Box

18h30 - Mizzy Miles

20h30 - Major RD Rock in Rio 2024: como assistir ao vivo - online e grátis - ao festival O Rock in Rio 2024 começou nesta sexta-feira, 13, no Parque dos Atletas, mais conhecido como Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. O evento será transmitido não só na TV fechada e nos aplicativos de streaming, mas também na TV aberta.

Rock in Rio 2024: CONFIRA programação completa, atrações, ingressos e mais Após anos transmitido apenas na TV paga pelo Multishow e no serviço de streaming Globoplay, o Rock in Rio volta a ganhar cobertura também na TV aberta. A TV Globo será a emissora responsável por transmitir ao vivo as últimas apresentações do Palco Mundo, consideradas as principais atrações de cada dia.