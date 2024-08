Rock in Rio 2024: como fazer a transferência e devolução de ingressos

De Evanescence a Chitãozinho e Chororó, a 22ª edição do Rock in Rio promete agradar a todos os públicos, além de relembrar toda a trajetória do evento. Com um cronograma recheado de shows e atrações, o festival acontece de 13 a 15 e de 19 a 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro.

Para curtir o evento livre de preocupações e garantir uma boa experiência, separamos algumas informações essenciais sobre a compra, transferência e devolução de ingressos. Confira:

Como fazer a transferência de ingressos?

Para transferir o ingresso, o titular deve solicitar a mudança no sistema de transferências da Ticketmaster — o app Quentro. É permitido o envio de apenas um ingresso por pessoa e o processo poderá ser realizado em até 48h antes do início do evento.