Matuê lança de surpresa novo álbum e supera Luísa Sonza e Taylor Swift

Após quase quatro anos de espera, os fãs do rapper cearense podem escutar as 12 novas faixas nas plataformas digitais; álbum já é a maior estreia do Spotify Brasil

Nesta segunda-feira, 9, Matuê ficou suspenso em uma plataforma no Vale do Anhangabaú, no Centro de São Paulo, para divulgar o novo disco. Por mais de três horas, o cantor permaneceu encarando a multidão. Próximo às 15h33, horário que faz referência ao nome do álbum, seu novo trabalho foi lançado nas plataformas digitais.

Durante o momento do lançamento, o artista acendeu o que parecia ser um cigarro de maconha, enquanto nos telões eram transmitidos teasers do novo álbum. Todo o espetáculo foi transmitido ao vivo no canal do YouTube do artista.

Em 24 horas, o álbum "333" se tornou a maior estreia do Spotify Brasil, alcançando 16.018.541 streams. A marca supera cantoras como Luíza Sonza, com "Escândalo Íntimo", e Taylor Swift, com "The Tortured Pots Department". Cada álbum estreou com, respectivamente, 15.638.798 e 11.836.644 de streams no primeiro dia.