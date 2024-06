Globo volta a transmitir shows do Rock in Rio ao vivo em TV aberta

A emissora televisiva globo volta a transmitir, ao vivo em TV aberta, os principais shows do festival de rock nacional Rock in Rio; Confira informações

Os shows serão transmitidos ao vivo pela emissora . O festival, que está em sua décima edição sendo realizada na “Cidade do Rock”, acontecerá em setembro, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Entre as atrações que participarão do festival de 2024, estão confirmados os artistas Katy Perry, Travis Scott , Shawn Mendes, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold e Ed Sheeran.

Desta vez, o festival retorna para TV aberta, onde serão transmitidos os shows dos artistas “headliners”, os nomes principais do evento, além de compilados dos melhores momentos das apresentações .

Nas últimas edições do festival, a Rede Globo utilizou de seus canais pagos ( Multishow e Globoplay) para realizar a transmissão dos espetáculos do evento de música.

Saiba mais sobre a transmissão dos shows ao vivo do Rock In Rio 2024

Entre os shows que serão transmitidos em TV aberta estão: Travis Scott (dia 13), Avenged Sevenfold (dia 14), Ed Sheeran (dia 19), Katy Perry (dia 20) e Shawn Mendes (dia 22).

Além disso, a emissora televisiva transmitirá o “Para Sempre Rock”, momento que fecha o “Dia Brasil” do festival, com a apresentação das bandas nacionais Capital Inicial, NX Zero, Detonautas, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido.

O “Dia Brasil” é uma data totalmente dedicada a homenagear artistas ícones da música brasileira, com shows de estilos musicais diversos, como sertanejo, MPB, trap, pop, rap e eletrônica.

Confira os shows do Rock in Rio 2024 que vão ser transmitidos ao vivo na Globo:

Dia 13 : Travis Scott

: Travis Scott Dia 14 : Avenged Sevenfold

: Avenged Sevenfold Dia 19 : Ed Sheeran

: Ed Sheeran Dia 20 : Katy Perry

: Katy Perry Dia 21 : Show "Para sempre rock" - Dia Brasil

: Show "Para sempre rock" - Dia Brasil Dia 22: Shawn Mendes

Rock In Rio 2024