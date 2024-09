Rock in Rio 2024: Will Smith é anunciado como atração do festival

Faltando poucos dias para o início do festival, a organização do Rock in Rio anunciou uma atração inesperada: o cantor Will Smith se apresentará no Palco Sunset

Faltando menos de 15 dias para a edição de 2024 do Rock in Rio, a organização do evento anunciou neste domingo, 1º, mais um no nome do line-up: Will Smith se apresentará no Palco Sunset no dia 19 de setembro.

Além de ator, Will Smith também é rapper e, durante sua carreira musical, já venceu quatro Grammys: Melhor Performance Solo de Rap, em 1998, 1999 e 2000, e Melhor Clipe, em 2001.

A apresentação do artista acontecerá antes do show de Gloria Groove, com duração prevista de 20 minutos. Além do recente single lançado, “You Can Make It”, que marcou seu retorno na música, a performance trará hits da que estarão em sua turnê em 2025.