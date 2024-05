Rock in Rio: ingressos para ‘dia do pop’ se esgotam em meia hora

Considerado o “dia do pop” no Rock in Rio 2024, as vendas para 22 de setembro no festival encerram-se em meia hora de venda. A programação do dia inclui artistas como Shawn Mendes e a americana Mariah Carey.

A pré-venda dos ingressos iniciaram nesta segunda-feira, 20, às 12 horas para clientes dos cartões de crédito Itaú, Credicard ou Iti.

Em 2h15min, 300 mil entradas (o limite disponível para os sete dias de evento) foram vendidas. A venda geral dos ingressos se inicia na quinta-feira, 23, às 19 horas no site Ticketmaster.