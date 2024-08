Lulu Santos e Luísa Sonza recriam sucesso 'Como uma onda' em remix

O remix de "Como uma Onda", uma parceria de Lulu Santos com Luísa Sonza, faz parte do projeto "Atemporal Deluxe"

O cantor Lulu Santos lançou nesta quinta-feira, 29, o remix da música “Como uma onda”, gravado em parceria com Luísa Sonza. A faixa faz parte do projeto “Atemporal Deluxe”, que reúne remixes de outras faixas famosas da carreira do artista.

A parceria foi anunciada na terça-feira, 27, nas redes sociais de Lulu. A música, que tem arranjos de Arthur Verocai e percussão de Pretinho da Serrinha, também ganhará um clipe oficial – que será lançado às 12 horas desta quinta-feira.

Em maio deste ano, o cantor lançou um EP intitulado “Atemporal Remix”, com outros nomes da indústria musical brasileira. Um deles é Pedro Sampaio, que participa da faixa “Tempos Modernos”. Já “Certas Coisas” é uma parceria com a cantora Iza e o grupo de música eletrônica Tropkillaz.