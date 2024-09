Volta do Oasis alvoroça fãs e pode agitar economia britânica

Após Noel e Liam Gallagher acabarem briga de 15 anos, público enfrentou longas esperas na compra de ingressos online para shows da banda no Reino Unido e na Irlanda. Hotéis e bares esperam faturar com fãs do mundo todo.Milhões de fãs do Oasis em todo o mundo acordaram cedo na manhã deste sábado (31/08), quando os ingressos foram colocados à venda para a tão esperada turnê de reunião da banda britânica agendada para o próximo ano. Mas foi preciso ter paciência, pois os sites de ingressos os deixaram esperando online por horas, em uma fila virtual. Os ingressos foram colocados à venda às 9h, horário do Reino Unido, quatro dias depois que os irmãos Noel e Liam Gallagher anunciaram que estavam pondo fim a uma briga familiar de 15 anos para reunir a banda seminal que alcançou o estrelato à frente do movimento Britpop na década de 1990. A banda anunciou inicialmente 12 shows no Reino Unido em julho e agosto de 2025: dois em Cardiff, dois em Edimburgo, quatro em Londres e quatro na cidade natal dos Gallaghers, Manchester, além de dois em Dublin, na Irlanda, que foram colocados à venda uma hora antes. Outras datas em Edimburgo, Londres e Manchester foram adicionadas devido à demanda, o que previsivelmente levou a longas esperas, já que os vendedores oficiais de ingressos Ticketmaster e SJM Concerts lentamente canalizaram os fãs através de "lobbies" online e em "salas de espera" para se juntarem a "filas" de até 100 mil usuários, que finalmente terminavam em páginas de compras, onde os fãs podiam comprar até quatro ingressos por pessoa. Filas e falhas na Ticketmaster e na SJM Concerts Enquanto os fãs que usaram o site Gigs and Tours da SJM se depararam com uma mensagem de erro pedindo que "por favor, tenha paciência conosco", pois o site não estava carregando, os que optaram pela Ticketmaster tiveram que continuar com o processo, pois, pouco a pouco, houve progresso. "Milhões de fãs estão acessando nosso site e, por isso, foram colocados em uma fila", disse um porta-voz da Ticketmaster, insistindo que a situação estava "avançando" e que o site não havia caído. Em uma atualização posterior, mais de duas horas depois de os ingressos terem sido colocados à venda, a Ticketmaster tentou tranquilizar os fãs que ainda estavam presos em filas virtuais, dizendo: "Os ingressos estão disponíveis para todas as datas, portanto, continue aguardando seu lugar na fila". Um fã exasperado na plataforma de mídia social X perguntou: "Podemos voltar aos velhos tempos de fazer fila na frente da loja de discos para comprar ingressos, por favor?" Os ingressos para áreas em pé em locais como o Heaton Park, em Manchester, custam 150 libras (R$ 1.105), e os ingressos para locais com capacidade para pessoas sentadas, como o estádio de Wembley, em Londres, e o Principality Stadium, em Cardiff, variam de 73 libras (R$ 538) a cerca de 205 libras (R$ 1.510). Os pacotes premium custam até 506 libras (R$ 3.727). Depois que alguns ingressos vendidos em uma disputada pré-venda na noite de sexta-feira apareceram em sites de revenda secundários a preços inflacionados que chegaram a 6 mil libras (R$ 44 mil), a gerência da banda avisou que os ingressos revendidos seriam cancelados e não funcionariam. Irmãos Gallagher encerram desavenças Um caso caro, alguns podem dizer, mas claramente valeu a pena para o dedicado exército de fãs do Oasis, que se perguntava se uma reunião aconteceria algum dia, depois que o vocalista Liam e o guitarrista Noel se desentenderam de forma espetacular em 2009, com Liam quebrando uma das guitarras de Noel em um festival em Paris. Desde então, os dois irmãos seguiram carreiras solo com diferentes graus de sucesso, mas os fãs mantiveram o sonho vivo de que a dupla faria as pazes – o que aparentemente aconteceu, 30 anos depois do lançamento de seu álbum de estreia, Definitely Maybe, em agosto de 1994. O disco, com os singles de sucesso Supersonic e Live Forever, foi direto para o primeiro lugar na parada de álbuns do Reino Unido e se tornou o álbum de estreia vendido mais rapidamente na história da música britânica na época. O próximo trabalho, em 1995, (What's The Story?) Morning Glory, com os sucessos Wonderwall, Don't Look Back In Anger e Champagne Supernova, foi lançado ao mesmo tempo que The Great Escape, dos rivais londrinos Blur, no auge do que a imprensa britânica chamou de "Batalha do Britpop". Oasis: o efeito político e econômico A súbita ascensão de bandas como Oasis e Blur coincidiu no Reino Unido com uma vitória eleitoral esmagadora do Partido Trabalhista de centro-esquerda de Tony Blair em 1997, pondo fim a 18 anos de governo conservador, em meio ao fechamento em massa de indústrias e o aumento do desemprego em cidades como Manchester, onde os Gallaghers haviam crescido. Desta vez, a reunião do Oasis acontece depois que outros 14 anos de governo liderado pelos conservadores foram encerrados por outra vitória esmagadora dos trabalhistas sob o comando de Keir Starmer. Enquanto isso, a economia do Reino Unido pode estar prestes a receber um impulso supersônico semelhante ao provocado pela recente turnê da estrela pop americana Taylor Swift, com hoteleiros e proprietários de pubs britânicos entre os que esperam um incremento no faturamento dos negócios por causa dos fãs que chegarão de todo o mundo. A banda prometeu sets "cheios de clássicos de ponta a ponta", mostrando o "carisma, a faísca e a intensidade que só surgem quando Liam e Noel Gallagher estão juntos no palco". "As armas se calaram. As estrelas se alinharam. A grande espera acabou", tuitou o vocalista Liam na terça-feira, anunciando a reunião. "Venha ver. Não será televisionado." Autor: Matt Ford