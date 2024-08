Pabllo Vittar confirma participação de Nattan em álbum de forró

Pabllo Vittar revelou quais são as faixas secretas do álbum “Batidão Tropical Vol. 2” em vídeo publicado em seu perfil no Tik Tok, nesta terça-feira, 27.

Antes do show no Festival Zepelim, realizado na madrugada do domingo, 25, a cantora contou com exclusividade para o Vida&Arte que as canções teriam participação de Mara Pavanelly, Carlinhos Tropykália e Nattanzinho.

