Lagosta Bronzeada grava DVD comemorativo de 25 anos no Dragão do Mar

Lagosta Bronzeada grava DVD no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura Crédito: Tim Oliveira/Divulgação

Na próxima quarta-feira, 28, a banda Lagosta Bronzeada se apresenta na Praça Verde do Centro Dragão do Mar para a gravação do DVD "Simbora Lagosta", comemorativo de 25 anos de trajetória. O evento conta ainda com grandes nomes do forró, como Mara Pavanelly, Eliane, Junior Viana, Matheus Fernandes, Lazzaro Gamma, Batista Lima e Taty Girl. Conhecidos pelas canções como "Louca de Saudade", "Só Deus Sabe" e "Frio da Solidão", entre outras, Lagosta Bronzeada prepara repertório selecionado para o show em Fortaleza, que inclui os grandes sucessos da banda. Saiba mais sobre o evento de 25 anos da banda Daniel Sidrim, produtor geral do evento de gravação do DVD de 25 anos do Lagosta Bronzeada, em material enviado à imprensa, adiantou informações sobre a infraestrutura do evento.