Nattan anuncia retorno aos palcos após pausa para cuidar da saúde

O cantor Nattan anunciou seu retorno aos palcos após dois meses afastado para cuidados médicos. O primeiro show para marcar a volta já tem data: acontecerá no dia 9 de março em Aracaju, Sergipe.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Léo Dias, que recebeu um áudio do cantor confirmando a notícia. Na gravação, ele começa brincando que o profissional descobriu a alta antes dele. “Nem eu sabia ainda e você já soltou a matéria”, comentou.

O cearense afirmou que o tratamento foi um "sucesso" e que voltará a rotina com a turnê "Desmanttelo" no show de Aracaju. “Estava me sentindo angustiado por estar dentro de um quarto assistindo filme enquanto meus amigos estavam fazendo show no Carnaval. Voltei, voltei no gás, cheio de projetos lindos”, declarou.