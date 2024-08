Exclusivo: Pabllo Vittar lança música autoral com Duda Beat em setembro

Pabllo Vittar lançará música autoral com Duda Beat em setembro junto com faixas secretas de "Batidão Tropical Vol. 2"

Atração final do Festival Zepelim, Pabllo Vittar revelou em entrevista exclusiva para Vida&Arte que lançará as músicas secretas de “Batidão Tropical Vol. 2” em setembro.

Lançado em abril deste ano, o álbum "Batidão Tropical Vol. 2" de Pabllo Vittar traz releituras de clássicos do forró do Norte e Nordeste. O disco também tem três faixas surpresa, a serem divulgadas pela cantora.

Faixas 8, 10 e 14 são as únicas músicas do álbum de forró eletrônico que ainda não foram reveladas desde o lançamento. Uma gravação da cantora avisando que as canções ainda não estão prontas é o que substitui as músicas no disco.