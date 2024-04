Pabllo Vittar celebra o forró em disco e critica rivalidade no pop

Revivendo sucessos do Forró do Muído e da banda Magníficos, Pabllo Vittar lança "Batidão Tropical 2" e celebra raízes do Norte e Nordeste

Aos 30 anos, a artista, que já morou também no Pará e em Minas Gerais, conta se sentir livre para explorar suas próprias referências sem amarras. Após o sucesso de “Batidão Tropical”, em 2021, quando mostrou a regionalidade das suas raízes nordestinas e nortistas, a cantora lança a segunda edição do projeto.

OP - Com a releitura desses sucessos, você acaba fazendo um aceno às crianças LGBT+ dos anos 1990, 2000 que talvez não pudessem dançar e se expressar como queriam com essas músicas...

Pabllo Vittar - A musicalidade regional, tanto do norte do País quanto do Nordeste, é muito rica e é muito internacional. É um produto muito exportável. Quando eu faço shows lá fora, que eu canto esse tipo de música, eu vejo a vibe da galera, que acha diferente. Não tem como falar que esse tipo de música (forró, brega) é só regional, porque, para mim, é global. Mas não tem como separar a Pabllo do pop mais internacional da pop mais regional. Desde o começo da minha carreira, eu fiz essa mescla e o “Batidão Tropical” me deixa à vontade para poder expressar isso.

Pabllo - Eu recebo muitas mensagens de fãs que já viram a tracklist e já estão esperando para poder lembrar de quando eram criança e ficavam dançando na frente da TV. E é importante também apresentar esse repertório para uma nova geração de crianças que estão crescendo agora e que vão conhecer e fazer com que essas músicas e esses artistas sejam conhecidos por essa galera nova.



OP - O que você ressalta do encontro com a cearense Taty Girl?



Pabllo - Eu fiquei muito feliz porque eu acompanho a Taty desde as bandas que ela já passou até chegar agora na carreira solo. Quando eu estou com as minhas amigas, a gente sempre coloca "Baú da Taty" para tocar. Ela sempre toca músicas minhas no show. Eu sempre fico muito feliz. Daí me veio o start de chamar ela para fazer essa música no “Batidão” e ela gostou muito. Eu fico muito feliz de ter o aval desses artistas que eu tanto amo.



OP - O álbum tem faixas ocultas que serão liberadas para o público posteriormente, uma novidade de alguns lançamentos do streaming. De 2016 para cá, o mercado mudou muito. De que maneira você vai se adaptando?



Pabllo - A gente vai aprendendo, faz um cursinho aqui, faz um cursinho ali (risos). Esses dias eu fui lá no prédio do TikTok para ter uma aula, porque realmente as coisas vão mudando e a forma de distribuição fonográfica muda. A forma como a gente consome vídeo e áudio também mudam. Acho que a gente vem se adaptando muito bem, óbvio que tem umas pedras no meio do caminho que a gente fica: "Meus Deus, o que é isso? Temos coisas diferentes" (risos), mas eu fico bem esperançosa com o futuro da música.