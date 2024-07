Pabllo Vittar é a 1ª drag brasileira no Top 50 Global do Spotify

A artista Pabllo Vittar alcançou o marco histórico com seu novo single "Alibi", uma parceria em conjunto com Sevdaliza e Yseult

Em seu dia de lançamento, o single da cantora e performer brasileira alcançou 2 milhões de reproduções, ocupando a 47ª posição no ranking dos mais escutados à nível global, do Spotify.

A artista Pabllo Vittar é a primeira drag queen brasileira a alcançar o Top 50 Global dos mais escutados no Spotify. Seu recente lançamento, "Alibi", em parceria Sevdaliza e Yseult, atualmente se encontra com mais de 20 milhões de streamings .

O ranking, atualizado nesta quarta-feira, segue com “Birds Of Feather”, de Billie Eilish, “Espresso” e “Please Please Please”, de Sabrina Carpenter ocupando o 1º, 2º e 3º lugar respectivamente.



Saiba mais sobre o lançamento de "Alibi"

"Alibi" utiliza o sample de uma música tradicional colombiana, “Rosa”, de Totó La Momposina, em seu refrão, o que chamou ainda mais a atenção dos internautas, impulsionando a viralização do single.

No YouTube, o clipe oficial da música já alcançou a marca dos 13 milhões, se posicionando em 3º lugar nas músicas em alta.