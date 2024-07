Cearenses participam de festival de jazz em Pipa; veja programação

Os artistas cearenses Rayane Fortes, Caike Falcão e Shirley Cordeiro participam do Fest Bossa & Jazz 2024, realizado em Pipa, no Rio Grande do Norte

Com um total de 36 shows musicais, 23 artistas vão se apresentar no evento que em 2024 comemora 15 anos de criação.

Festival já consolidado na programação do estado potiguar, a celebração busca promover e fortalecer a produção artística com foco nos gêneros musicais do jazz, blues, soul, bossa nova, choro e música instrumental .

A Praia de Pipa, uma das mais famosas e adoradas pelos turistas no Rio Grande do Norte , será palco para a nova edição do Fest Bossa & Jazz . Marcado para acontecer nos dias 15 a 18 de agosto, o evento musical reunirá diversos artistas de todo o País em apresentações gratuitas na localidade.

Entre os artistas participantes do Fest Bossa & Jazz 2024, três cearenses se destacam nas atrações: Caike Falcão, Rayane Fortes e Shirley Cordeiro . Músicos conhecidos na cena artística de Fortaleza, os cantores vão integrar a programação do evento no Rio Grande do Norte.

Na programação, além de shows gratuitos , também estão previstas oficinas de música, rodas de conversa, workshops e sessões públicas divididas em polos diurno e noturno, no qual o público poderá acompanhar as apresentações em estabelecimentos da cidade.

Durante o Fest Bossa & Jazz 2024, o artista cearense irá se apresentar em duas datas com o especial “Steve Ray Vaughan 70 anos” .

Sua mais recente conquista foi em novembro de 2023, quando venceu o concurso nacional “#BarãoEVocê”, sendo convidado a participar do show da banda Barão Vermelho no Rio de Janeiro .

No seu currículo, foi músico de apoio de artistas e bandas relevantes do rock nacional , como Tico Santa Cruz, Supla, Far From Alaska, Supercombo, Nasi (Ira!), Caio Correa (Scracho), Rodrigo Tavares (Esteban), Digão (Raimundos) e Sérgio Britto ( Titãs ).

Guitarrista e produtor cultural, Caike Falcão iniciou sua carreira na música em meados de 2014 com o lançamento do EP “Anedotas de um Romance Pejorativo”.

Quando: a partir das 15 horas



a partir das 15 horas Onde: Pipa Beach Club - Praia de Pipa, Tibau do Sul (RN)

Shirley Cordeiro

Com trajetória artística iniciada em 2009, Shirley Cordeiro traz no repertório canções dos gêneros blues, soul, jazz e rock. Tendo se apresentado em diversas cidades do País, a cantora marca presença em inúmeras casas de show espalhadas por Fortaleza, se tornando um nome popular na cena musical da cidade.

Conhecida por realizar shows em homenagem a grandes vozes da música internacional, como Amy Winehouse, Janis Joplin, Adele e Dolores O'Riordan, do The Cranberries, no Fest Bossa & Jazz 2024 Shirley irá apresentar tributos às cantoras.

A artista cearense irá se apresentar em duas datas, na primeira, canções de Janis Joplin, como “Cry Baby”, “Piece of My Heart”, “Summertime” e “Me and Bobby McGee” vão embalar o evento; já na segunda, Shirley irá interpretar sucessos de Tina Turner, Amy Winehouse e outras artistas que marcaram o blues.

Cantora cearense Shirley Cordeiro Crédito: Jeovane Brito/Divulgação

Shirley Cordeiro no Fest Bossa & Jazz 2024

Sexta-feira, 16

Quando: a partir das 20 horas



a partir das 20 horas Onde: Praça do Pescador - Praia de Pipa, Tibau do Sul (RN)

Domingo, 18

Quando: às 15 horas



às 15 horas Onde: Pipa Beach Club - Praia de Pipa, Tibau do Sul (RN)

Rayane Fortes

Nome marcante entre os artistas do Ceará da geração atual, Rayane Fortes traz em seu repertório autoral influências do rock, blues, pop, groove, jazz fusion e new soul.

Cantora, compositora e multi-instrumentista, a artista lançou “Atenta”, seu primeiro disco em 2021, com o qual se apresentou em casas de show de São Paulo e Minas Gerais. Atração certa em festivais no Ceará, a artista já se apresentou no mesmo palco de cantores conhecidos nacionalmente, como Vanessa da Matta e Paulinho Moska.

Em 2022, viralizou nas redes sociais ao participar do show do intervalo da Copa do Nordeste e apresentar um solo de guitarra com “Anunciação”, de Alceu Valença.

No ano seguinte, participou da última temporada de “The Voice Brasil”, da Globo, conquistando todos os jurados com a sua performance de “Trouble”, de Elvis Presley.

Cantora e instrumentista Rayane Fortes Crédito: David Capibaribe/Divulgação

Rayane Fortes no Fest Bossa & Jazz 2024

Sábado, 17

Quando: às 21 horas



às 21 horas Onde: Praça do Pescador - Praia de Pipa, Tibau do Sul (RN)



Fest Bossa & Jazz 2024