Cearense viraliza ao tocar "Anunciação" na guitarra no Show da Lampions

Rayane Fortes se apresentou ao lado de Xand Avião no show do intervalo da final da Copa do Nordeste

A cearense Rayane Fortes, de 28 anos, viralizou nas redes sociais com um vídeo de sua performance tocando na guitarra "Anunciação", de Alceu Valença, durante o Show da Lampions. O momento aconteceu durante a apresentação de Xand Avião, que cantou no intervalo da final da Copa do Nordeste no último domingo, 3 de abril.

O vídeo já ultrapassou 21 mil visualizações somente no Instagram. Nos comentários, internautas celebraram a presença de uma mulher perfomando no meio do campo de futebol e dominando a guitarra, por conta dos estereótipos que associam o espaço e o instrumento musical ao público masculino.

O streamer Casimiro reagiu ao momento e elogiou a participação de Rayane. "Toma, tem que respeitar. Essa é braba. Foi lá no meio e chovendo", destacou.

Rayane Fortes é cantora, compositora, multinstrumentista e produtora musical. Em 2021, a artista lançou "Atenta", seu primeiro álbum autoral. Produzido e dirigido pela própria cantora, o disco conta com 10 faixas e reúne as maiores influências da cantora: Pop, R&B e Jazz Fusion.

