Bandas Titãs e Biquini fazem show em Fortaleza em novembro

Bandas Biquini e Titãs vão fazer show em Fortaleza em novembro; 1º Festival We Will Rock You será realizado na Arena Barong

As bandas Titãs e Biquini vem a Fortaleza para show especial no mês de novembro. A reunião dos grupos na Capital acontece no dia 9 de novembro, um sábado.

A apresentação das bandas de rock integra a primeira edição do“We Will Rock You”. O evento será realizado na Arena Barong, localizada na Praia do Futuro.

Com quatro décadas de carreira, a banda Titãs volta a Fortaleza após apresentação marcante durante o Réveillon 2024.