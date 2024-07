Kaê Guajajara faz show em Fortaleza em agosto; conheça a cantora

Cantora Kaê Guajajara se apresenta em Fortaleza no dia 16 agosto Crédito: Mauricio Fidalgo/Divulgação

Kaê Guajajara, nome artístico de Aline Silva de Lira, realiza seu primeiro show em Fortaleza no dia 16 de agosto, no Estoril, localizado na Praia de Iracema. A apresentação integra a programação no Festival Noites Brasileiras, que ocorre de 14 a 17 do próximo mês, em espaços diversos da Cidade. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A cantora da Música Popular Originária (MPO), também será uma das atrações do Rock In Rio, em setembro.

Em seu repertório musical, Kaê Guajajara apresenta cantos e sonoridades diversas com influências de ritmos ancestrais indígenas, trazendo à tona temas como política-social, visando educar, conscientizar e convidar os seus ouvintes para uma missão coletiva sobre o bem viver, estabelecendo um elo entre ancestralidade e futuro. Leia também | Com Ivete Sangalo, Silvero Pereira lança EP cantando Belchior Cantora Kaê Guajajara se apresenta em Fortaleza no dia 16 agosto Crédito: Tayná Sampaio/Divulgação

Quem é Kaê Guajajara? Conheça a história da cantora de MPO Rapper de origem indígena, Kaê Guajajara, nome artístico de Aline Silva de Lira, nasceu em 1993, em Mirinzal, interior do estado do Maranhão. Fundadora da Azuruhu, selo musical voltado ao desenvolvimento de artistas indígenas, Kaê mudou-se ainda criança para o complexo de favelas da Maré, no Rio de Janeiro. A artista deixou o Maranhão aos sete anos, pois a família vivia em uma aldeia não demarcada, terras que não são reconhecidas como patrimônio da União e, por isso, o acesso a políticas públicas de habitação, segurança alimentar, saneamento, educação e saúde são mais difíceis. Além disso, os conflitos com os madeireiros eram constantes na região. Silva faz show em Fortaleza em novembro; veja mais sobre ingressos Na comunidade do Rio, Kaê fundou um grupo de rap intitulado “Crônicos”, no qual denunciavam as violências vividas nas localidades em suas composições. A ativista indígena ao longo de sua carreira solo pensou em fugir dessa temática em seu trabalho, mas logo percebeu que poderia usar de sua arte para fazer alguma diferença. Kaê, que tem uma filha chamada Diana, é também autora do livro “Descomplicando com Kaê Guajajara - O que você precisa saber sobre os povos originários e como ajudar na luta antirracista”. Em 2021, Aline foi homenageada pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e, em 2023, pela prefeitura do Rio como “Amigos da juventude carioca” sendo préstimos ao Azuruhu, que reconhece a relevância do projeto no território de favelas e na construção de outras perspectivas periféricas.

Confira a trajetória de Kaê Guajajara na música “Tecendo uma linha entre ancestralidade e futurismo indígena, Hapohu vem quebrando o silêncio e as correntes impostas pelo racismo e a colonização, trazendo à tona gritos de resistência que atravessam e ecoam meio milênio”, assim é descrito “Hapohu”, primeiro EP da artista lançado em 2019, no canal Sakkara do Youtube. Confira | Peça autobiográfica emociona ao preservar memória de mãe indígena Em suas três faixas, o álbum aborda questões como representatividade, preservação ambiental, identidade cultural, opressão, amor e ancestralidade.