Orquestra da Uece celebra 16 anos com concerto no Cine São Luiz

Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece) comemora 16 anos de fundação com concerto especial no Cineateatro São Luiz

A Orquestra Sinfônica da Universidade Estadual do Ceará (Osuece) realiza no próximo mês um concerto especial no Cineteatro São Luiz.

Com apresentação marcada no dia 29 de agosto, uma quinta-feira, o grupo musical apresenta a Série Concertos Sinfônicos no equipamento cultural localizado no Centro.

Na ocasião, a Osuece irá apresentar “As Hébridas”, de Mendelssohn; “Pompa e Circunstância”, de Edward Elgar; “La Gazza Ladra”, de G. Rossini; além de “Romance No 1”, de Beethoven.