Arnaldo Antunes e Don L fazem show gratuito no Dragão do Mar

Arnaldo Antunes faz show em Fortaleza durante programação do Festival Agosto da Juventude Crédito: Márcia Xavier/Divulgação

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultural divulgou sua programação artística e cultural do mês de agosto. Com eventos e atividades de diversas modalidades, um dos destaques do próximo mês no equipamento localizado na Praia de Iracema é o Festival Agosto da Juventude. Em sua primeira edição, o evento tem uma programação gratuita com apresentações musicais, exibições de filmes, lançamentos de livros e rodas de conversa nos espaços do Dragão do Mar. Leia também | Canções de Belchior inspiram peça exibida no Teatro Dragão do Mar

Iniciando no dia 8 de agosto, uma quinta-feira, o Festival conta com exibição do filme “A Filha do Palhaço”, de Pedro Diógenes, às 16 horas no Cinema do Dragão. Os interessados devem retirar os ingressos gratuitos 1 hora antes do início da sessão na bilheteria do equipamento. Novo festival do Dragão do Mar terá shows gratuitos na Praça Verde Já no sábado, 9, o Festival Agosto da Juventude é palco para os projetos Granjah Roots e Palosa Baile realizarem uma grande festa de reggae no Espaço Rogaciano Leite, às 18 horas. Conheça | Kaê Guajajara faz show em Fortaleza em agosto