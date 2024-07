Ney Matogrosso anuncia show em Fortaleza em dezembro; saiba mais

O cantor Ney Matogrosso faz apresentação em Fortaleza no dia 5 dezembro, trazendo para a capital cearense o show da sua turnê “Bloco Na Rua”. A apresentação acontece no Iguatemi Hall, localizado no estacionamento do shopping Iguatemi Bosque.

As vendas dos ingressos terão início neste sábado, 27. Os bilhetes podem ser adquiridos no site da Bilheteria Virtual e na bilheteria do Iguatemi Hall, onde acontecerá o show. Os valores ainda não foram informados.