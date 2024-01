Cearense Rayane Fortes vira quatro cadeiras no The Voice Brasil

A cantora Rayane Fortes, 29, é a voz cearense que virou as quatros cadeiras dos jurados da competição musical The Voice Brasil. Com guitarra na mão e um vozeirão, a artista apresentou uma versão de "Trouble", sucesso de Elvis Presley escrito por Jerry Leiber e Mike Stoller, e passou para a próxima fase da última edição do programa no Brasil.

A cearense arrancou elogios dos jurados que aplaudiram de pé a apresentação. O sertanejo Michel Teló afirmou estar surpreendido com a performance. “Eu tava ouvindo você cantar e sentindo a tranquilidade, a firmeza, o tanto que é fácil pra você. Na hora que você pegou a guitarra e fez o solo, tô impactado”, comentou Teló acompanhado pela confirmação de Mumuzinho. “Uma artista completa”, acrescentou.