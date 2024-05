Tiago Iorc lança de surpresa novo álbum; Anitta faz participação

De surpresa, o cantor Tiago Iorc divulgou em suas redes sociais o lançamento do novo disco de estúdio; Anitta faz participação em uma das 11 faixas

Uma delas é na música “Na ausência de ti”, cantando junto com a cantora Anitta . A faixa é a versão brasileira de “In Assenza di te”, cantada pela italiana Laura Pausini. Eles já haviam interpretado a música em 2023 no Grammy Latino , quando fizeram um tributo à artista.

Outra colaboração é com a cantora Julia Mestre. Eles cantam juntos a segunda faixa do álbum, intitulada “Bésame, esqueça-me”. Outras músicas compõem o trabalho, como “Fala que me ama”, “Tudo volta ao que era” e “Desaguar nocê”.

“Muito obrigado a cada um que fez parte desse meu último ano e que contribuiu para que esse álbum existisse”, escreveu em uma publicação nas redes sociais.