Além de Anitta, conheça artistas que assumiram ser do candomblé

Praticante do candomblé, Anitta recebeu ataques de intolerância religiosa Crédito: Reprodução/Instagram @anitta

A cantora Anitta compartilhou nesta segunda-feira, 13, imagens da sua vivência com o candomblé. Filha de Longun Edé, a funkeira já havia revelado ser praticante da religião de matriz africana ao publicar fotos ao lado do pai de santo André Pina. Manifestando-se ser da religião há mais de uma década, Anitta não é a primeira artista a divulgar publicamente suas preferências religiosas, com destaque às de matrizes africanas, como o candomblé e a umbanda. Conheça artistas que praticam o candomblé e a umbanda Bruno Gagliasso Em novembro de 2023, o ator Bruno Gagliasso compartilhou imagens da sua visita a um terreiro de candomblé localizado em Salvador. Ao lado do filho Bless, o artista detalhou ser filho de Obarayi e praticante da religião há alguns anos.

Na época da publicação, uma parte dos seguidores do ator não apoiou a manifestação pública do candomblé e praticaram intolerância religiosa contra Bruno e seu filho. Leia também | Ceará inaugura delegacia contra discriminação racial, religiosa e de orientação sexual Cleo Pires Praticante do candomblé, em 2022 a atriz Cleo Pires renovou os votos de casamento com o empresário Leandro D'Lucca em um terreiro da religião de matriz africana. Revelando as fotos da cerimônia em suas redes sociais, a artista acabou sofrendo intolerância religiosa.

“As pessoas têm todo o direito de seguir a religião que mais se aplica a vida da pessoa, com os valores da pessoa, com que a pessoa acredita, mas não existe só uma religião no mundo”, comentou à época dos ataques contra sua religião. Nicolas Prattes Nome relevante da nova geração de atores da Rede Globo, Nicolas Prattes é praticante do candomblé. Frequentando locais que realizam ações da religião desde a infância, o ator chegou a afirmar que sua família possui “fé plural”. “Em família sempre tivemos uma fé plural. Na minha vida tudo é sobre fé, Deus, energia. Não separo as coisas. Não acredito em uma única religião. E não acredito em quem fala de religião, fé e tem preconceitos, cria divergências por isso”, explicou em entrevista à colunista Heloisa Tolipan em agosto de 2023. Paulinho O jogador Paulinho, atacante do Atlético MG e da Seleção Brasileira, é seguidor assumido do candomblé. Filho de Oxóssi, o futebolista chegou a sofrer intolerância religiosa após uma partida pelo Brasil. Na época, Paulinho publicou em seu perfil no Instagram uma foto vestindo a camisa da Seleção junto à frase: “Nunca foi sorte, sempre foi Exú”. Com a postagem, alguns seguidores atacaram o jogador e chegaram a chamá-lo de “macumbeiro”. Leia também | Candomblé: Lula sanciona dia para celebrar tradições africanas