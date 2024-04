Charli XCX vem ao Brasil em junho para divulgar novo álbum

A cantora Charli XCX anunciou que virá ao Brasil para um evento especial no mês de junho. A novidade foi confirmada pela própria artista em publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 25.

Dona dos hits”Boom Clap”, “Beg for You” e “Speed Drive”, a apresentação da artista britânica faz parte da divulgação do seu mais novo álbum “Brat”. O evento no Brasil acontece no dia 22 de junho, na boate Zig Studio, em São Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Leia também | Show de Madonna no Brasil será exibido ao vivo na TV aberta