Banda de rock Dream Theater anuncia shows no Brasil; saiba mais

Com apresentações marcadas para o mês de dezembro, a banda de rock progressivo fará shows no Rio de Janeiro (dia 13), São Paulo (dia 15) e Curitiba (dia 16). Formada por John Petrucci, John Myung, James LaBrie, Jordan Rudess e Mike Portnoy, a banda traz ao Brasil a turnê “An Evening With Dream Theater”, que celebra o aniversário de 40 anos .

A banda de rock Dream Theater fará três shows no Brasil este ano . A novidade foi anunciada nesta terça-feira, 14, nas redes sociais do grupo estadunidense.

A venda dos ingressos para as apresentações em São Paulo e Curitiba tem início nesta quinta-feira, 16, às 10 horas. Já para a apresentação no Rio de Janeiro, os ingressos podem ser adquiridos a partir de sábado, 18, às 10 horas. Os ingressos vão estar à venda no site Clube do Ingresso.

A turnê mundial do Dream Theater marca o retorno da banda aos palcos após 14 anos. Na ocasião, os shows do grupo no Brasil vão ter três horas de duração e trará no repertório clássicos da banda e canções aguardadas pelos fãs.