Bianca Rinaldi defende Xuxa e relembra agressões de Marlene Mattos

“Claro que eu tive bronca, todo mundo teve broncas. Momentos de humilhação, vamos falar assim, né? Tive algumas sempre relacionadas ao peso. Não foi legal porque a Marlene sempre expunha, né? Ela não chegava no particular para falar. Se ela queria falar, ela falava na hora, não importa onde estivesse”, recordou.

“Exatamente, exatamente. Eram momentos muito difíceis. Agora, a Marlene defende que, se ela não tivesse feito isso, a Xuxa não teria chegado aonde chegou. Não, gente!”, afirmou ao ser questionada sobre as agressões de Marlene Mattos.

Atualmente com 49 anos de idade, Bianca Rinaldi defende as conquistas de Xuxa no mundo do entretenimento: “Ela [Marlene] ajudou, foi ali, encontrou um caminho. Mas o brilho tá ali, o carisma é dela [Xuxa]. Tanto que ela tá aí. Tá sem Marlene. E está super bem!”