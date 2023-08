Xuxa e Marlene: comercial antigo desmente apresentadora

Um novo capítulo da vida e carreira da Xuxa veio ao ar na última quinta-feira, 3. No quarto episódio da série “Xuxa: O documentário”, a apresentadora acusou Marlene Mattos, sua ex-empresária, de obrigar as paquitas a pintarem o cabelo de loiro.

“Todas falaram que você mandou pintar. Você sabe o que você fez com a cabeça de muita gente?”, questionou Xuxa Meneghel na conversa com Marlene, que negou as acusações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após a exibição do episódio, internautas vasculharam registros antigos de Xuxa e encontraram um comercial antigo de tinta para cabelos protagonizado pela Rainha dos Baixinhos.

Na propaganda exibida em 1998, Xuxa comenta sobre todas as paquitas – suas assistentes de palco – terem a mesma cor de cabelo que, coincidentemente, era o mesmo que o dela.

“Vou mostrar a vocês como eu seleciono as minhas paquitas. Sempre escolho as mais espontâneas, as mais alegres. E depois elas fazem assim", disse Xuxa no comercial, enquanto as paquitas passavam a tinta no cabelo.



Xuxa acusa Marlene Mattos de destratar paquitas

O quarto episódio do documentário também trouxe para pauta da conversa entre as duas polêmicas envolvendo as paquitas, nome dado às assistentes de palco de Xuxa. Uma vez a empresária teria dito à artista que poderia ir na esquina, pegar uma e fazer outra no dia seguinte. Quando questionada sobre a fala, respondeu: “Eu disse isso?”