Documentário de Xuxa: lembre revelações da vida e carreira da apresentadora

"Na época, eles falavam ‘garota de programa’. Vinham dar a mão com um bolo de dinheiro dizendo isso, sabe?", diz Xuxa. "Assédio era uma coisa normal, 'normalíssima'. Eu estava me descobrindo como modelo e mulher. Minha cabeça deu um nó porque virei símbolo sexual sem nunca ter transado."

Em entrevista ao Fantástico, antes do lançamento de seu documentário, Xuxa afirmou ter se tornado um símbolo sexual ainda muito cedo. "Quando eu comecei a trabalhar, eles me viam assim, se sou loira, se sou modelo, sou uma prostituta", aponta a apresentadora.

A cena que causou toda a polêmica e as fakenews sobre a apresentadora, além de nudez, mostra a loira simulando sexo com um garoto de 12 anos, interpretado pelo ex-ator Marcelo Ribeiro. Ao relembrar o caso, Xuxa explica:

“Na realidade, não foram apenas fake news. Tinha uma pitada de ‘se eu não falar mal dela, não vai ter espaço’. Com um requinte de crueldade porque mexeria comigo. Até hoje as pessoas querem falar desse filme, mas fiz com 17 anos. ‘A Xuxa é pedófila porque ela fez o filme’. As pessoas não querem saber que é uma ficção, não olham a história sobre exploração infantil”, desabafa.

“Tem muita verdade nisso. Como as pessoas falam, eu o usei”, esclarece ela. “Mas, na realidade, ele sabia de tudo. Quando chegou para me namorar, falei para ele que queria só um ficante e depois disse que o meu relógio biológico estava indo, queria ser mãe”, continua.

No terceiro episódio do documentário, Xuxa e Luciano Szafir contam detalhadamente como geraram Sasha e esclarecem os rumores de que a relação entre os dois só existia para que a loira conseguisse ter um filho.

“Foi ela que terminou com ele, não foi ele. Quando comecei a namorar, eles já estavam separados há mais de dois anos. Não entrei no meio de nada. Achei feio. Uma mulher que se preocupa tanto com a imagem, de repente sai para falar umas coisas dessas. Não me comovi em nada e achei mega deselegante”, diz Galisteu em entrevista ao UOL.

Xuxa também revela que estava em seus planos a inseminação artificial, visto que Szafir tinha o desejo de se casar para só então ter filhos.

"Queria ter filhos antes dos 35 anos e comecei a buscar aos 33. Já estava namorando o Luciano, mas ele veio com a seguinte frase: 'Vamos ter filhos só se a gente casar'. Aí respondi que não queria casar. E ele respondeu que então a gente não ia ter filhos. E eu disse: 'Tá bom'", conta ela no documentário.

Xuxa: a polêmica com Marlene



Xuxa e Marlene Mattos, em 2002, anunciaram o fim da parceria de sucesso. Sem grandes esclarecimentos, as duas não vieram a público para falar os motivos do rompimento, que, além de pouco amigável, foi total: a empresária não teria mais controle da carreira da apresentadora e sequer manteria contato com Sasha, única filha da artista, de quem Marlene é madrinha.

Na época, o inesperado corte na relação das duas gerou grandes especulações e apenas em 2015 Xuxa decidiu abrir o jogo a respeito do que de fato aconteceu. Em entrevista à TV Record, a loira comentou que estava cansada de ser tratada como um “fantoche” da empresária, além de expor que foi usada e roubada por ela.

Xuxa acusa Marlene Mattos de destratar Paquitas e odiar crianças

Além de mágoas e trocas de acusações, a briga entre Xuxa e Marlene Mattos virou caso de Justiça após as primeiras declarações da apresentadora. A empresária chegou a registrar um boletim de ocorrência alegando calúnia e difamação por parte da artista.

Em novembro de 2021, Marlene e Xuxa se reencontraram pela primeira vez após 19 anos de afastamento para as gravações do documentário, produzido pela Globoplay.

Xuxa: a morte da mãe

Xuxa Meneghel direciona o penúltimo episódio de seu documentário falando sobre o que seria um dos momentos mais difíceis de sua vida: a morte da mãe, dona Alda, após anos convivendo com o Parkinson. Xuxa revelou que a descoberta da doença aconteceu quando Sasha tinha apenas dois anos e meio.

"O momento mais pesado da minha vida, sem dúvida nenhuma, foi a perda da minha mãe. Eu não estava preparada. Foi um egoísmo muito forte da minha mãe porque eu fiquei com a minha mãe pedindo a Deus um último momento. Mesmo ela não podendo falar e se movimentar, eu queria ela do meu lado” Meneghel se abre em seu monólogo.

“Eu me pergunto porque eu fui tão egoísta, porque eu tendo tanto bate-papo com Deus, porque eu não consigo verbalizar para ele que podia levá-la. Muita gente falava: 'fala que pode levá-la'. E eu dizia: 'Não pode levá-la. Eu não queria isso'”, afirma.

Xuxa: os abusos na infância



No último episódio de “Xuxa, o Documentário”, que foi ao ar ontem, quinta-feira, 10, a apresentadora fechou a série contando sobre os abusos sexuais aos quais foi submetida na infância.

Ao lado de Sasha, a loira revisita o local em que passava as férias com sua família durante a infância, no bairro de Coroa Grande, no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Meneghel comenta que foi nesses momentos que aconteceu a violência sexual cometida por um dos amigos do seu pai.

“Talvez tenha sido uma das coisas mais difíceis que fiz na minha vida. Não queria ter lembranças disso. Coloquei isso numa caixinha, tranquei e não sabia nem como abrir, como colocar isso para fora”, diz a apresentadora, que afirma ter sido acusada de mentir.

“Ouvi de várias pessoas que estava mentindo, que eu queria aparecer… Me senti mais uma vez violentada, brutalmente machucada”, completa.

Em conversa com Pedro Bial, diretor do documentário, a apresentadora foi questionada sobre a decisão de finalmente falar sobre os abusos. “O que fez você ficar pronta para desabafar?”, pergunta ele. “A minha filha”, responde.