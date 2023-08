Xuxa acusa Marlene Mattos de destratar Paquitas e odiar crianças

O quarto episódio do documentário de Xuxa foi lançado na quinta-feira, 3, e nele a apresentadora acusou Marlene Mattos de odiar crianças e destratar as Paquitas

O quarto episódio da série “Xuxa - O Documentário”, da Globoplay, lançado na quinta-feira, 3, trouxe mais capítulos para a história entre a apresentadora e sua ex-empresária Marlene Mattos. Juntas, elas relembraram momentos que levaram ao final da parceria.

Nos primeiros minutos da entrevista, Xuxa começou dizendo que Marlene falou a ela na última vez que se falaram algo que ficou na cabeça da apresentadora por anos. Ela pediu para a empresária começar explicando se a afirmação era verdadeira.

"Tinha acontecido o acidente [incêndio do Xuxa Park] e eu te perguntei quando a gente ia voltar a trabalhar com criança. E você falou que você não ia trabalhar nunca mais, porque você odiava criança", relembrou a Rainha dos Baixinhos.

A fala foi negada por Marlene, entretanto, ela admitiu que poderia ter falado algo similar apenas para provocar Xuxa. “Eu realmente devia estar em um momento muito ruim. Eu estava esgotada, não estava cansada, estava esgotada de tanto trabalho", revela a também diretora.

"Se eu disse tudo isso, Xuxa, eu me arrependo. Mas não dá para voltar. A água não volta para o rio", completa Marlene.

O episódio também trouxe para pauta da conversa entre as duas polêmicas envolvendo as paquitas, nome dado às assistentes de palco de Xuxa. Uma vez a empresária teria dito à artista que poderia ir na esquina, pegar uma e fazer outra no dia seguinte. Quando questionada sobre a fala, respondeu: “Eu disse isso?”