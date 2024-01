Rede Globo convida Marlene Mattos para série sobre as Paquitas

Clique aqui para acompanhar as principais notícias de famosos, da TV e de realities no canal do O POVO no WhatsApp

Xuxa acusa Marlene Mattos de destratar paquitas

O quarto episódio do documentário também trouxe para pauta da conversa entre as duas polêmicas envolvendo as paquitas, nome dado às assistentes de palco de Xuxa. Uma vez a empresária teria dito à artista que poderia ir na esquina, pegar uma e fazer outra no dia seguinte. Quando questionada sobre a fala, respondeu: “Eu disse isso?”

"Eu disse uma coisa em um momento, são palavras só, que graças a Deus, o vento levou… não levou porque você ainda se lembra. Mas durante esse tempo todo eu nunca quis pegar ninguém para fazer ninguém. Eu acho que as pessoas são únicas. Você é única. Tudo isso foi fruto de cansaço", sustenta.

Na conversa, Marlene também falou sobre as assistentes de palco serem uma "extensão" de Xuxa: "As paquitas, se elas não fossem paquitas, ninguém nem saberia que elas existiam”.

