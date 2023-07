Xuxa: 'Foi o Michael Jackson quem me botou nos EUA, não a Marlene'

No Domingão com Huck, Xuxa revela que Michael Jackson foi quem a ajudou na busca por carreira internacional e nega ajuda de Marlene, sua ex empresária

Com estreia do primeiro episódio no dia 13 de julho, “Xuxa, o documentário” segue repercutindo nas redes sociais a cada nova história lançada.

O mais recente debate acerca da produção é em torno do marcante encontro entre a rainha dos baixinhos e Michael Jackson, em 1990. A série da Globoplay lança um novo episódio a cada quinta-feira; já tendo dois lançados e sendo cinco no total.

Em participação no “Domingão com Huck”, Xuxa afirmou que foi a voz de “Billie Jean” quem a ajudou na tentativa de fazer carreira nos Estados Unidos. “Pô, foi o Michael Jackson quem me botou nos Estados Unidos, não foi a Marlene (Mattos), não”, declarou, se referindo a sua empresária da época.

“Ele tava muito querendo um filho e logo ele se casou com a filha do Elvis Presley (Lisa Marie). E, depois, ele arrumou aquela enfermeira para gerar os filhos dele. Passou um tempo, recebi uma mensagem dos empresários dele dizendo: ‘A América latina e América vão se juntar? Sim ou não?’… Nunca mais eu e Michael nos falamos. Depois soube pelo documentário que o Thomas W. Lynch, diretor do programa da Xuxa nos Estados Unidos, contou que o Michael falou para ele me conhecer. Não sabia disso”, detalhou Xuxa.

Mesmo com o apoio de Michael Jackson, Xuxa acabou fazendo mais sucesso em outros países da América do Sul e da Europa.

