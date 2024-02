De volta ao Brasil, Zilu Godói curte noite com Marlene Mattos em SP

Já Marlene escreveu, no Instagram, que “amizade é um amor que nunca morre”. “Até os dias cinza com a presença dos amigos ganham cor”.

As empresárias Zilu Godói , de 65 anos, e Marlene Mattos , 73, curtiram uma noite fora com amigas nessa sexta-feira, 9, em São Paulo. Nas redes sociais, a dupla compartilhou momentos. “Essa mulher é da noite, está melhor e mais animada do que eu”, disse Zilu sobre a amiga em um dos registros.

Ela mora nos Estados Unidos e está no Brasil desde a entrada de Wanessa no Big Brother Brasil 2024 (BBB 24), o que possibilitou o encontro com Marlene. A vinda de Zilu ocorreu a convite de Marcus Braiz, ex-marido de Wanessa, que solicitou ajuda com os cuidados dos dois netos de Zilu.

Zilu Godói e Marlene Mattos: dupla de longa data foi alvo de boatos sobre possível romance

A parceria entre Zilu e Marlene já delimitou trabalhos profissionais. Em 2019, a diretora trabalhou com Zilu no programa “Simples Assim”. Na época, a empresária conversou com a revista Contigo sobre a colaboração: “(Marlene é) uma pessoa maravilhosa que me ensina a cada dia! Estou aprendendo muito!”

À época, corriam boatos de que as duas estariam em um relacionamento amoroso. “Não me incomodo com os boatos de que estamos namorando. É um namoro de amizade, de mãe, de irmã, de grande amiga. Só não rola sexo”, comentou Zilu à revista Contigo.

Pouco depois, o programa “Simples Assim” foi cancelado e Zilu deixou o Brasil.