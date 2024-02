Xuxa foi responsável por aproximar Angélica e Eliana: 'agregadora'

As apresentadoras comentaram sobre a rivalidade entre elas ter sido criada pelos fãs e pela mídia. Entretanto, elas disseram que sempre se respeitaram. Exibindo vídeos antigos, as loiras relembraram os momentos em que, no início da fama, trocavam elogios.

"A Xuxa fez uma coisa grande no seu programa e falou: 'Você e a Eliana têm que se aproximar, vocês são muito parecidas'. Ela fez o grupo (no WhatsApp) e colocou a gente ali. Ela foi a grande agregadora ", disse Angélica.

Em encontro histórico na TV aberta, as apresentadoras Eliana e Angélica recordaram como se aproximaram e falaram sobre o passado da relação durante um bate-papo exibido no Programa Eliana deste domingo, 4. Elas revelaram que Xuxa Meneghel foi a responsável por incentivar a aproximação das duas.

Eliana lembra "medo de se aproximar" de Angélica

A entrevista foi gravada na casa de Eliana, no duplex luxuoso na Zona Sul do Rio de Janeiro, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eliana confessou que ficou com medo de se aproximar e conviver com Angélica por causa do namoro que teve no passado com Luciano Huck, na década de 1990. "De mulher para mulher, eu pensei: 'Como vai ser isso?'".

Angélica, no início confusa, só entendeu depois que Eliana estava se referindo ao relacionamento que viveu com seu marido, o apresentador da “Dança dos Famosos”. Ela lembrou a primeira vez em que a Eliana foi à casa que divide com o apresentador do Domingão com Huck. Na ocasião, o apresentador fez uma foto delas com Xuxa.

Eliana contou rindo que achou “estranhíssimo” e Angélica respondeu: “Eu não sabia disso, mas eu intuía isso. E por isso que foi daquele jeito. Eu falei: ‘Vai lá, vamos lá. Não tem nada a ver’. Isso não será um impeditivo para que a gente tenha uma amizade, jamais. Até porque estamos falando de uma coisa que tem uma potência muito maior, que somos nós, mulheres, juntas”.

