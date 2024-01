Atriz brasileira Morena Baccarin é confirmada em ‘Deadpool 3’

Morena Baccarin irá retornar com personagem Vanessa Carlysle em "Deadpool 3"

A atriz brasileira Morena Baccarin confirmou a sua participação na sequência de “Deadpool 3”. Em publicação nas redes sociais, a artista de 44 anos de idade detalhou ter encerrado as filmagens da nova produção da Marvel.

“Já terminei meus dias de filmagem. Acho que o filme está em andamento novamente após a greve e acho que vai ser muito bom! Acredito que os fãs terão uma surpresa divertida”, disse em entrevista ao Comic Book Movie.

Conhecida por seus trabalhos em “Gotham” e “Firefly”, Morena retorna para a franquia de “Deadpool” com a personagem Vanessa Carlysle, uma mutante com poder de metamorfose, que morreu no segundo filme, lançado em 2018.