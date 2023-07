Deadpool 3: 1ª imagem de Hugh Jackman como Wolverine é revelada

Com estreia nos cinemas mundiais marcada para o dia 3 de maio de 2024, o terceiro filme de “Deadpool” irá contar com inúmeras surpresas que vão agradar os fãs do herói mais sarcástico da Marvel.

Uma das novidades compartilhadas nesta segunda-feira, 10, foi a revelação da primeira imagem de Hugh Jackman como Wolverine, seu papel na franquia de “X-Men”. Na cena, Wolverine surge com o uniforme clássico enquanto caminha ao lado do Deadpool.

O longa-metragem tem direção de Shawn Levy e será estrelado por Ryan Reynolds. Na última semana, Jennifer Garner foi confirmada no filme e irá reaparecer como Elektra, seu papel em “Demolidor”, de 2003.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hugh Jackman interpretou o mutante Wolverine na franquia de "X-Men"; personagem irá retornar em "Deadpool 3" Crédito: Reprodução/Redes Sociais

"Deadpool 3" terá Jennifer Garner como Elektra

A atriz Jennifer Garner irá reaparecer como Elektra, seu papel que marcou os anos 2000, em “Deadpool 3”. De acordo com o The Hollywood Reporter, a atriz de 51 anos de idade irá retornar de um período de quase 20 anos de pausa para interpretar novamente Elektra.

Após 20 anos em pausa, Jennifer Garner retornará aos cinemas com sua personagem Elektra em "Deadpool 3", previsto para lançar em maio de 2024 Crédito: 20TH CENTURY FOX FILM CORP/EVERETT COLLECTION/DIVULGAÇÃO

O terceiro filme de “Deadpool” deverá adentrar no multiverso, “é possível que outros personagens dos filmes da Marvel e feitos pela Fox possam aparecer”, conforme adianta o portal estadunidense.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui