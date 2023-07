5 filmes do Universo Marvel para os amantes de ficção científica

Explore diferentes abordagens do estúdio por meio destas produções inovadores

Mesmo que você não seja um grande fã de super-heróis, é provável que já tenha assistido a um ou mais filmes da Marvel. O MCU, Universo Cinematográfico da Marvel em português, também conhecido como UCM, é o conjunto de filmes e séries baseados nos heróis dos quadrinhos, muitos deles criados por Stan Lee. Essas produções se tornaram uma parte significativa da cultura pop, conquistando uma ampla base de fãs.

Fundada em 1993, a Marvel Studios tem como foco a produção audiovisual com base nas histórias dos personagens da Marvel Comics, de 1939. Desde então, o crescimento do estúdio tem sido extraordinário, gerando bilheterias milionárias com uma série de filmes aclamados. Para além da popularização das histórias de super-heróis ao longo das décadas, é também um agente de obras de ficção científica.

Então, se busca uma dose de realidades alternativas, tecnologia avançada e conceitos futuristas, não pode deixar de conferir estas 5 produções e se divertir!

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1. Guardiões da Galáxia

Star-Lord (Chris Pratt) e os Guardiões da Galáxia expandem o universo alienígena da Marvel em um filme que conquistou o coração dos fãs de super-heróis. A obra se destaca como uma adição refrescante e única, trazendo uma abordagem diferente dos demais filmes do estúdio. Dirigida por James Gunn, mesmo nome por trás de “Esquadrão Suicida”, a franquia nos leva a uma aventura emocionante a partir do rapto do jovem Star-Lord da Terra. O longa, que conta com sequências, é uma opção perfeita para ser apreciada em família.

Onde assistir: Star+ e Disney+.

2. Doutor Estranho

A jornada de Stephen Strange o leva a descobrir um mundo oculto de magia e poder (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures) Dirigido por Scott Derrickson, o filme apresenta a história do Dr. Stephen Strange, um brilhante neurocirurgião que, após sofrer um acidente que prejudica suas mãos, busca uma cura desesperadamente. A jornada de Stephen Strange o leva a descobrir um mundo oculto de magia e poder, liderado pelo Ancião, interpretado por Tilda Swinton. O protagonista passa por um treinamento rigoroso e se torna o Doutor Estranho, um dos feiticeiros mais poderosos do universo Marvel. Com a ajuda de artefatos místicos, como o Olho de Agamotto, ele aprende a manipular energias cósmicas e viajar entre dimensões. Para os amantes de magia e da natureza do universo, o filme é um marco. Onde assistir: Star+ e Disney+. 3. Vingadores: o Ultimato ‘Vingadores: o Ultimato’ leva os heróis favoritos à batalha (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures) A trama se desenrola quando Thanos, em sua busca pelas seis Joias do Infinito, planeja reunir todo o poder do universo para executar seu plano de equilibrar o universo eliminando metade de sua população. Os Vingadores, com outros aliados, se unem em uma corrida desesperada a fim de impedir os planos de destruição de Thanos e salvar a galáxia. Para os amantes da Marvel, este épico filme de super-heróis conclui a saga dos Vingadores. Com um elenco que reúne grandes nomes da Marvel, como Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, entre outros, o longa, dirigido pelos irmãos Russo, contém diversas batalhas épicas e momentos emocionantes, mesclando a ficção científica com sentimentos reais. Onde assistir: Star+ e Disney+. 4. Pantera Negra: Wakanda para Sempre Wakanda é uma nação próspera e tecnologicamente avançada (Imagem: Reprodução Digital | Marvel Studios) No contexto da ficção científica, o filme apresenta uma visão alternativa para entender a experiência negra, retratando Wakanda como uma nação próspera e tecnologicamente avançada, que se manteve isolada do mundo exterior. O país é conhecido por seu metal precioso, o Vibranium, que permite a criação de tecnologias revolucionárias. Essa abordagem futurista é ligada à herança africana, combinando elementos tradicionais com inovação. Isso é visto pelas roupas dos personagens do filme, que utilizam armas e equipamentos que incorporam símbolos e elementos da cultura do continente. O afrofuturismo, movimento artístico e social que imagina um futuro em que a cultura africana é celebrada e exaltada, desafia estereótipos e oferece uma nova perspectiva sobre o potencial da África e suas diásporas na construção de um futuro positivo e inovador. Onde assistir: Star+ e Disney+. 5. Capitã Marvel Capitã Marvel traz representatividade para meninas apaixonadas por ficção científica (Imagem: Reprodução digital | Walt Disney Pictures) Dirigido por Anna Boden e Ryan Fleck, o filme marca um marco na história da Marvel, apresentando a primeira protagonista feminina em um filme solo do estúdio. A história se passa nos anos 90 e acompanha a jornada de Carol Danvers (Brie Larson), uma piloto da Força Aérea dos Estados Unidos que se envolve em um acidente que a expõe a energias cósmicas e concede a ela poderes sobre-humanos. Ao se tornar a Capitã Marvel, Carol descobre sua verdadeira origem e embarca em uma missão para impedir uma guerra intergaláctica entre duas raças alienígenas. Além de seu impacto na representatividade feminina, o filme também colabora com o aumento de ficção científica no catálogo da Marvel. Onde assistir: Star+ e Disney+. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade Aceitar