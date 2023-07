5 filmes de heróis fora do universo Marvel e DC

Os filmes de super-heróis têm se destacado como uma das formas mais populares de entretenimento nas últimas décadas, atraindo pessoas de todas as idades. Embora a Marvel e a DC Comics dominem o gênero com seus universos cinematográficos estabelecidos e personagens icônicos, é importante ressaltar que há diversas outras produções incríveis.

A seguir, confira alguns filmes de super-heróis para além do universo Marvel e DC!

Spawn (Imagem: Reprodução digital | New Line Cinema)

1. Spawn

Al Simmons, um agente altamente competente de uma organização americana, é traído e assassinado por Jason Wynn, seu maquiavélico chefe, e Jessica Priest, uma ambiciosa colega de trabalho. Depois de passarem cinco anos, Al faz um pacto com Malebolgia, um dos demônios que governam o inferno, para retornar à Terra e reencontrar sua esposa Wanda, que está casada com Terry Fitzgerald, um antigo amigo dele. Em troca, ele concorda em liderar os exércitos do inferno como Spawn, destinados a destruir os humanos.

Na Terra, Al é auxiliado pelo Palhaço, um ser demoníaco que tem a missão de ajudá-lo em sua nova realidade e instigá-lo a eliminar Wynn e comandar as forças do inferno. No entanto, o Palhaço também fez um acordo com Wynn, que deseja governar a Terra e possui o “Heat-16”, um vírus extremamente mortal que, se usado, desencadeará o apocalipse, permitindo que o Inferno ataque o Paraíso. Agora, Spawn precisa tomar uma decisão crucial entre o Bem e o Mal em sua nova jornada na Terra.

Onde assistir: Prime Video e HBO Max.

V de vingança (Imagem: Reprodução digital | Warner Bros) 2. V de vingança “V de Vingança” é um suspense e thriller distópico situado em uma Inglaterra futurista sob o domínio de um governo totalitário. Após um misterioso vigilante conhecido apenas como “V” salvar a jovem Evey Hammond de uma situação perigosa, ela se vê envolvida em uma jornada de vingança e revolução ao lado dele. Usando uma máscara icônica e uma habilidade excepcional com luta e estratégia, V planeja derrubar o regime opressivo e inspirar a população a lutar por sua liberdade. Enquanto os seus atos ousados capturam a atenção da nação, Evey é forçada a questionar suas crenças e escolher entre o medo e a coragem na luta por justiça e mudança. Onde assistir: HBO Max. Hellboy (Imagem: Reprodução digital | Sony Pictures Motion Picture Group) 3. Hellboy Em “Hellboy”, uma poderosa e antiga feiticeira ressurge com um desejo ardente de vingança por uma traição ocorrida no passado. O lendário demônio Hellboy, que está dividido entre o mundo sobrenatural e o humano, é designado para enfrentar essa ameaça iminente e impedir que a feiticeira desencadeie sua fúria sobre a humanidade. Onde assistir: HBO Max. Kick Ass (Imagem: Reprodução Digital | Universal Pictures) 4. Kick-Ass Dave é um adolescente vítima de bullying e apaixonado por quadrinhos. Inspirado nas histórias, ele decide virar o super-herói Kick Ass e mudar de vida. Certo dia, enquanto estava fantasiado, vê um homem levando uma surra e decide defendê-lo. Com isso, o vídeo dele enfrentando os bandidos viraliza na internet e, assim, seu herói se torna um fenômeno. O problema é que a aparição deste novo super-herói chama a atenção não só de pessoas boas, mas também de agentes do crime, os quais ele precisa enfrentar se quiser sobreviver. Onde assistir: Lionsgate+. Samaritano (Imagem: Reprodução digital | Amazon Studios) 5. Samaritano Em “Samaritano”, acompanhamos a história de Sam Cleary, um garoto de treze anos que começa a suspeitar que seu enigmático vizinho, Sr. Smith (interpretado por Sylvester Stallone), é uma lenda secreta escondida à vista de todos. Há duas décadas, Granite City foi protegida por um vigilante superpoderoso conhecido como Samaritano, que desapareceu após uma intensa batalha contra seu arquirrival, Nemesis, em um armazém em chamas. Embora a maioria acredite que o Samaritano tenha morrido naquele incêndio, Sam se agarra à esperança de que ele ainda esteja vivo. Com o crime se espalhando e a cidade à beira do caos, o garoto assume a missão de convencer seu vizinho a abandonar o anonimato e voltar à ação para salvar Granite City da ruína iminente. Onde assistir: Prime Video. Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

