'Spider-Man 2' traz sequência divertida com 2 heróis e novos vilões

Divulgação/Insomniac Games Crédito: Peter Parker e Miles Morales são os heróis de Spider-Man 2

A franquia do Homem-Aranha retornou, em outubro de 2023, para o novo capítulo da sua história nos videogames. Em "Marvel's Spider-Man 2", Peter Parker e Miles Morales dividem os holofotes, enfrentando oponentes como Kraven, Lagarto e Venom. O jogo traz uma jogabilidade divertida, busca se aproveitar da capacidade do PlayStation 5 e está consolidado entre os principais títulos da geração. Desenvolvido pela Insomniac Games e publicado pela Sony Interactive Entertainment, a obra é do gênero de ação-aventura e une os dois heróis em um mundo aberto maior do que antes. É possível alternar entre os Aranhas, ainda que certas missões não tragam a opção de escolha.

O título, no momento, está disponível apenas para PlayStation 5. O jogo deve ser lançado para os PCs em um futuro próximo - talvez até neste ano de 2024. Leia também | Palworld: entenda sucesso, recordes e polêmicas do game "Spider-Man 2" traz de volta personagens marcantes Depois do sucesso de "Spider-Man" (2018), e de "Spider-Man: Miles Morales" (2020), o enredo do terceiro jogo se passa dez meses após o segundo, com Peter de volta à cidade.

A trama apresenta o retorno de Harry Osborn, amigo de Peter e Mary Jane que está tratando uma doença com o auxílio de um simbionte alienígena. O vilão de destaque, no início, é Kraven, um caçador que busca indivíduos superpoderosos como se fosse uma prática esportiva. Homem-Areia, Lagarto e Mysterio também são apresentados. Venom, unido com Harry, é o grande antagonista em outra parte do título. É possível jogar com Peter e com Miles em Spider-Man 2 Crédito: Reprodução/Insomniac Games Um mérito que a obra tem é de abordar muitas narrativas iniciadas por seus dois antecessores, contribuindo para o desenvolvimento dos personagens. Ao mesmo tempo, surgem boas pontas para o futuro, pensando no terceiro jogo principal ou até em conteúdo extra (DLC) para este. Apesar disso, um ponto negativo é que o enredo parece ter sido apressado. Indo além do potencial desperdiçado em alguns aspectos, os próprios atos da história ficaram desproporcionais. O arco do simbionte, com Peter e na parte final com Harry, traz momentos muito bons, porém é mais curto do que o resto e não trabalha tão bem seus pontos.