Novo jogo da franquia de Sonic une inovações e nostalgia

Sonic Superstars tem modo cooperativo local Crédito: Sega

Uma dos personagens mais populares da história dos jogos eletrônicos, o ouriço Sonic está de volta em nova aventura: "Sonic Superstars". O novo título do velocista tenta trazer suas novidades e, pela primeira vez, apresenta um modo cooperativo local. "Sonic Superstars" resgata a ideia de plataforma 2D, com gráficos modernos e uma jogabilidade que flui. A campanha é curta, mas ganha horas com as fases especiais e o modo de batalha online. Desenvolvido pela Arzest e pela Sonic Team, a obra é publicada pela Sega. Vem depois de jogos como "Sonic Origins" (2022) e "Sonic Frontiers" (2022).

Foto: Sega

Fase do pinball, uma das mais divertidas de Sonic Superstars Sonic Superstars: dos chefões ao modo cooperativo As fases apresentam várias rotas alternativas, com exploração por todos os lados. Você pode encontrar portais que levam às fases extras, com medalhas e esmeraldas do caos. Algumas dessas fases adicionais poderiam oferecer recompensas melhores, mas a intenção é válida. O maior problema da jogabilidade é na hora de lutar contra os "chefões". Os maiores inimigos só são vencidos após ciclos e não podem ser atacados livremente — é padronizado e tira aquele fator da criatividade. Cada vez que o ouriço morre, a batalha reinicia e você passa por cada ciclo de novo.

A grande novidade é a ótima introdução do modo cooperativo local. É possível jogar com até outros três amigos e coletar o máximo de itens ao longo de um nível. Quem ficar para trás pode apertar um botão e aparecer na frente, o que equilibra o recurso. O multiplayer online consiste em batalhas, como corridas. Esse modo de batalha também pode ser jogado contra a máquina, que controla os adversários. Vencer concede medalhas, utilizadas para personalizar o robô avatar. Foto: Sega

Sonic pode correr, pular e interagir com o cenário em Sonic Superstars