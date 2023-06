Marvel: Primeiro trailer de ‘Kraven, O Caçador’ é divulgado, veja

"Kraven, O Caçador" ganha primeiro trailer; novo filme da Marvel com a Sony irá acompanhar vilão do Homem-Aranha

Estrelado por Aaron Taylor-Johnson, “Kraven, O Caçador” ganhou seu primeiro trailer oficial nesta segunda-feira, 19. Próximo filme da Marvel em parceria com a Sony Pictures, o longa-metragem acompanha um dos principais vilões do universo do Homem-Aranha.

Com estreia nos cinemas marcada para o dia 5 de outubro, Kraven é um caçador que sofreu mutações e cultiva o objetivo de perseguir e matar o Homem-Aranha. Aaron Taylor-Johnson (“Vingadores: Era de Ultron”, “Anna Karenina” e “O Garoto de Liverpool”) irá interpretar o personagem.

Villains aren't born. They're made. Aaron Taylor-Johnson is #KravenTheHunter – exclusively in movie theaters October. pic.twitter.com/EFYoVYceK8

“Kraven, O Caçador” também terá no elenco os atores Russell Crowe (“O exorcista do papa” e “Gladiador”), Ariana DeBose (“Hamilton” e “Amor, Sublime Amor”), Fred Hechinger (“A Mulher na Janela” e “Alex Strangelove”) e Alessandro Nivola (“Jurassic Park 3” e “Coco antes de Chanel”).

O filme conta com direção de J.C. Chandor (“Até o fim” e “Operação fronteira”) e será o primeiro longa-metragem da Marvel com classificação indicativa para maiores de 18 anos de idade.

Kraven, O Caçador: veja o trailer do novo filme da Marvel

Clique aqui para assistir no Youtube



