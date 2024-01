Série ‘Round 6’ vai virar videogame desenvolvido pela Netflix

De acordo com a publicação, o videogame seguirá o objetivo da série sul-coreana e os jogadores vão poder competir entre si virtualmente. A novidade surge após o lançamento do reality show inspirado em “Round 6” , que estreou no streaming em novembro.

Uma das séries de maior sucesso da Netflix em 2021, “Round 6” irá ganhar adaptação em videogame . A informação foi revelada nesta quinta-feira, 14, no blog oficial da plataforma de streaming.

Netflix Games disponibilizará gratuitamente três jogos da franquia GTA

A Netflix irá disponibilizar de forma gratuita em sua plataforma (Netflix Games) três jogos de uma franquia da Rockstar Games, o GTA.

Os jogos serão "Grand Theft Auto III", "Grand Theft Auto: Vice City" e "Grand Theft Auto: San Andreas". Os nomes estarão disponíveis no acervo do serviço a partir do dia 14 de dezembro de 2023.

Saiba mais sobre a Netflix Games

A Netflix Games é uma plataforma que chegou ao Brasil em 2021. Com mais de 80 jogos disponíveis para todos os assinantes do pacote básico do serviço, sem taxas adicionais.

Em seu catálogo, há a possibilidade de jogar games de títulos inspirados em seus programas ou fenômenos do mercado independente.

