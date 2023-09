'Sea of Stars' encanta com personagens carismáticos e estética retrô

Sea of Stars é um RPG de turno lançado em agosto de 2023 Crédito: Reprodução/Sabotage Studio

Dentre tantos recursos dos videogames de hoje em dia, existe um aspecto indispensável para quem quer fazer um trabalho realmente bom: o carisma. E nisso, o RPG de turno "Sea of Stars" tem de sobra. Em uma pegada nostálgica, a obra apresenta personagens divertidos, um sistema de combate interessante e cenários bem detalhados.

"Sea of Stars" é um jogo desenvolvido e publicado pela Sabotage Studio, um estúdio canadense indie - ou independente. O título foi anunciado inicialmente em março de 2020, com uma campanha em um site de financiamento coletivo. A obra foi lançada de maneira oficial em agosto deste ano. É um RPG (Role Playing Game, ou jogo de interpretação de papéis) que apresenta combate baseado em turnos, assim como "Chrono Trigger" e "Final Fantasy".

Está disponível para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, via Steam. Ademais, integra o catálogo do Xbox Game Pass e da PlayStation Plus Extra e Deluxe desde seu lançamento. Sea of Stars: Uma história mágica A premissa de "Sea of Stars" acompanha Valere, uma monja com poderes lunares, e Zale, um espadachim com poderes solares. Os dois são treinados na Academia Zênite desde que eram crianças, para que possam se tornar Guerreiros do Solstício e combater as forças do mal que habitam o mundo. Quando terminam o treinamento, eles recebem a missão de ir à Ilha Espectral para enfrentar um Residente, criatura maléfica que estará enfraquecida por conta de um eclipse. Nessa jornada, a dupla ganha a companhia de Garl, cozinheiro guerreiro e amigo de infância de Valere e Zale. É possível observar paisagens em Sea of Stars Crédito: Reprodução/Sea of Stars Além dele, novos personagens surgem ao longo da trama, como a simpática historiadora Teaks. Encontrando certos artefatos durante a campanha, podemos ouvir Teaks contar histórias sobre o universo ambientado no jogo. Espere a sua vez ao jogar Sea of Stars Falando de jogabilidade, o combate é um dos principais pontos de "Sea of Stars". O sistema de luta se dá por turnos, pois você ataca com seus personagens e aguarda durante a vez do oponente. Alguns inimigos são simples, enquanto que outros exigem estratégia.

Existe um recurso extra: ao apertar um botão na hora exata do seu ataque, o dano é maior. Ao defender, acertar o tempo do clique reduz o impacto do golpe adversário. Alguns atrasos no recebimento dos comandos dificultam essa sincronia, apesar de não ser um grave defeito. O combate de Sea of Stars segue o sistema de turnos Crédito: Reprodução/Sea of Stars O título apresenta os clássicos pontos de vida e os ataques normais. As habilidades são ataques especiais e gastam pontos de mana, que recarregam com alguns golpes. Os combos podem ser realizados entre personagens diferentes e realizam efeitos como restauração de vida. É um sistema divertido que pode atrair jogadores novos e conquistar os mais veteranos no ramo.

Explore e conheça o mundo de Sea of Stars A exploração de mundo em "Sea of Stars" é linear, mas oferece algumas opções diferentes ao longo do caminho. A história principal segue um rumo que leva os personagens a diferentes cidades e ilhas. Ao longo desse trajeto, surgem missões secundárias que podem ser feitas na hora ou depois. Os quebra-cabeças são constantes e exigem certo raciocínio, mas nada impossível. A ausência de um minimapa, ao menos nas cidades, é um ponto que faz falta para organizar essas tarefas. Os personagens de Sea of Stars viajam de barco entre ilhas durante suas jornadas Crédito: Reprodução/Sea of Stars