Novo jogo do Esquadrão Suicida tem diversão, mas poderia ser melhor

Título da Rocksteady, "Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça" se passa no mesmo universo da série de jogos Arkham, do Batman e tem quatro personagens jogáveis

Depois de várias aparições nos quadrinhos, nas animações e nos filmes, o Esquadrão Suicida chega aos jogos eletrônicos com a missão de eliminar os heróis mais famosos da DC. "Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça" traz um mapa em mundo aberto e um combate dinâmico, mas erra nos aspectos repetitivos e na ideia de jogo como serviço.

Desenvolvido pela Rocksteady Studios e publicado pela Warner Bros. Games, a obra é do gênero de ação-aventura e apresenta quatro personagens controláveis. É possível jogar sozinho e alternar entre cada membro, assim como há a opção do modo multijogador nas missões da história. O título, lançado no último dia 2 de fevereiro, está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (via Steam).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

História e ambientação em Esquadrão Suicida: Mate a Liga da Justiça

Situado cinco anos depois dos eventos de "Batman: Arkham Knight" (lançado em 2015), o jogo do Esquadrão traz uma Liga da Justiça corrompida pelo vilão Brainiac. Flash, Lanterna Verde (John Stewart), Batman e Superman são controlados e a Mulher-Maravilha tenta salvá-los.