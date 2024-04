Paul McCartney elogia versão de Blackbird de Beyoncé: ‘Magnífica’

"Blackbird", canção de Paul McCartney, ganha nova versão no novo disco de Beyoncé

O novo álbum da Beyoncé “Cowboy Carter” está dando o que falar. Lançado no dia 29 de março, o novo disco da cantora estadunidense conta com faixas autorais no estilo country e canções regravadas de outros músicos, como “Jolene”, de Dolly Parton, e “Blackbird”, dos Beatles.

Lançada originalmente em 1968, a canção assinada por Paul McCartney e John Lennon aborda a luta pelos direitos civis da população negra nos Estados Unidos, principalmente a repressão sofrida pelas mulheres negras naquela época.

Confira | Como Beyoncé reivindicou as raízes negras da música country