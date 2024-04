Tributo aos Beatles acontece nesta sexta, 5, no Theatro Via Sul

O grupo cover Hey Jude fará um show em tributo aos Beatles no Theatro Via Sul Fortaleza

Conhecidos como principal grupo cover dos Beatles no Brasil, os músicos César Kiles, Thomas Arques, Renato Almeida e Thiago Gentil representam Paul McCartney , George Harrison, Ringo Starr e John Lennon , respectivamente.

Nesta sexta-feira, 5, o Theatro Via Sul recebe uma apresentação especial que vai animar os fãs dos Beatles de Fortaleza. Com início às 21 horas, o grupo cover Hey Jude fará um show em tributo ao grupo britânico que conquistou o mundo.

Na apresentação única em Fortaleza, o show também contará com a participação de um orquestra regida pelo maestro Anselmo Ubiratan, que assume o posto de George Martin.

Os ingressos para o show do grupo Hey Jude em Fortaleza já estão à venda no site Uhuu, com valores de inteira de R$ 200 a R$ 280.

