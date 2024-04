Ratinho é acusado de racismo recreativo ao constranger bailarina

Na noite da última segunda, 1º, o apresentador do SBT, Ratinho, constrangeu uma das bailarinas de seu programa ao questionar se seu cabelo crespo era peruca ou não e pedir para outra dançarina puxá-lo para comprovar. O ato logo gerou revolta nas redes sociais e foi encarado como racismo recreativo.



No trecho do programa, Ratinho vai até a bailarina Cíntia Melo e questiona, primeiramente, se o cabelo "black" da moça era peruca. Sorrindo e aparentemente constrangida com a indagação do apresentador, Cíntia responde: "Não é peruca, é o meu cabelo. Hoje é o meu".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

CONFIRA | Podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura e está disponível em todas as plataformas. Ouça clicando aqui