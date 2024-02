Beyoncé anuncia segundo ato do Renaissance no estilo country e choca fãs

A era Renaissance terá, ao todo, três álbuns. As faixas lançadas neste domingo (11) se chamam "Texas Hold 'Em" e "16 Carriages"

A cantora Beyoncé anunciou neste domingo, 11, a sequência do seu projeto Renaissance(2022), que terá, ao todo, três álbuns. Nas redes sociais, a artista revelou que o novo disco, Act II, já tem data de lançamento e ainda lançou duas músicas do projeto.

Postado no Instagram, o teaser de divulgação mostra um grupo de homens se impressionando com uma placa que contem imagem de Beyoncé e a frase "TEXAS HOLD'EM". Segundo os fãs, pode ser o título da principal música do álbum.

